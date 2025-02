La Pression de ICE Aumenta — Conoce tus Derechos

El Congreso de los Estados Unidos certificó la victoria de Donald Trump en enero, 6, 2025. A continuación, muchos expresaron su profunda preocupación por el aumento de las agresiones, la intimidación y el acoso hacia grupos étnicos y minoritarios en todo el país, en particular contra la comunidad indocumentada. La campaña de Trump y sus órdenes ejecutivas se centraron en gran medida en llevar a cabo la mayor operación de deportación que haya visto el país. A nivel nacional, los ciudadanos fueron testigos de la autoridad que puede tener el presidente actual.

En enero, 7, 2025, Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó a cabo una operación secreta en Bakersfield, California, en la que se detuvo a 192 personas indocumentadas, algunas de las cuales ya habían sido deportadas. La operación ha llevado a otros estados a prohibir a ICE realizar deportaciones dentro de sus fronteras.

Trump y el director del ICE, Tom Homan, anunciaron que añadirán puestos de control de inmigración a lo largo de las primeras 100 millas desde la frontera con México. A último momento, Homan sugirió en una entrevista con NBC: “Crear un número al estilo 911 para que los ciudadanos informen si sospechan que alguien es indocumentado.” Esto, por sí solo, viola leyes federales que ya se han establecido.

En 2025, los agentes del ICE se han vuelto aún más extremos: usan la excusa de la seguridad pública para llevar a cabo operaciones de deportación masiva de todos, incluidos civiles inocentes. El cambio de administración marca otra ola de políticas anti-inmigrantes y anti-minorías. Trump suspendió la Administración de Diversidad, Equidad e Inclusión. Además, Trump revocó políticas anteriores y, ahora, ninguna escuela o iglesia servirá como refugio seguro, se ha detenido la admisión de refugiados, los solicitantes de asilo se ven obligados a quedarse en México y se eliminó la financiación federal de las ciudades que limitan su cooperación con ICE y otras autoridades de control de inmigración. Sus órdenes ejecutivas no se detienen allí. También firmó una orden ejecutiva que eliminaría la ciudadanía por nacimiento, que luego fue bloqueada. Solo podemos esperar que su agenda de “Estados Unidos primero” sea rechazada. De todos modos, todos deben estar preparados.

Estos próximos cuatro años son demasiado preocupantes, pero, como dijo Mahatma Gandhi, “En medio de la oscuridad, la luz persiste.” Homan ha anunciado que deportar a todas las personas indocumentadas del país no es realista y que comenzarán a deportar a aquellos con órdenes judiciales y que no se presentaron a sus citas en la corte de inmigración.

Es importante que las personas tomen esto en consideración, se lo digan a sus seres queridos que necesitan escuchar esto y enseñen a otros sobre sus derechos humanos. Es crucial ahora.

El 7 de enero, aparecieron videos de la redada sorpresa de inmigración en Bakersfield. Después de que terminó, los funcionarios confirmaron que se producirían más redadas y no dieron lugares ni fechas.

Aunque esto tuvo lugar en California, estuvo en correlación con el tipo de actividades que aumentaron en todo el país. Un grupo de cinco personas indocumentadas fueron liberados para regresar a casa con sus familias y le dijeron a los EE. UU. cómo fueron liberados y no deportados.

No se puede enfatizar esto lo suficiente: conozca sus derechos. Los oficiales de ICE se han vuelto más agresivos. Están en los puestos de control de inmigración y están en las calles buscando a quienes quieren deportar.

Se sabe que los oficiales de ICE mienten. Algunas de estas mentiras incluyen: “Abre la puerta, soy un oficial de policía,” o “Solo firma aquí y te dejaremos pasar,” y “Déjanos entrar, tenemos una orden judicial.” Para que quede claro, los oficiales de ICE no son oficiales de policía. Están tratando de hacer que las personas indocumentadas firmen formularios, pero la mayoría de las veces, es solo una orden de deportación. Si te piden tus documentos de ciudadanía, ejerce tu derecho a permanecer en silencio. Se sabe que los oficiales de ICE intentan intimidar a sus objetivos, así que no dejes que te intimiden y mantén la calma. Después de esto, se cansarán y se irán o te detendrán.

En el caso de que los oficiales de ICE te detengan, NO firmes nada y solicita una llamada con un abogado. Si también detienen a alguien de tu familia con ciudadanía, ICE puede meterse en problemas legales y entrar en pánico, y hará lo que sea para no ser demandado. Si el familiar es liberado, gracias a un abogado, tendrá que presentarse en el tribunal y, con eso, es posible que la persona pueda naturalizarse en los EE. UU. y obtener una tarjeta verde.

Pero, ¿qué pasa si ICE llega a su puerta?

Como su casa es propiedad privada, el propietario tiene más control de la situación. Es importante que, si las autoridades llaman a su puerta, no responda. Es mejor tener una cámara confiable en su puerta principal que grabe todo. Si tienen una orden judicial, dígales que la dejen en la puerta y que se alejen de la propiedad para que puedas obtenerla. Si no la tienen, dígales que no tienen derecho a estar en su propiedad. Si se niegan, llame al 911 y proporcione evidencia, ya que ICE hará todo lo posible para atrapar a las personas. Después de haber hecho esto, no responda a sus preguntas, permanezca en silencio, no hable con ellos a través de la puerta y no firme ni acepte ningún papel de un agente. Es importante documentar todo lo que sucede con fotografías y videos, ya que esto te beneficiará si terminas en la corte.

En este momento, es importante que tu familia tenga un plan en marcha. Si tu familia ha presentado impuestos, guárdalos en un lugar seguro, ya que ayudarán en la sala del tribunal.

Enséñales a los miembros de tu familia a hablar inglés, ya que hemos visto a oficiales de ICE arrestar a personas que solo hablan español. Si no hay razón para salir, no salgas. Si entran a la fuerza, llama al 911. Finalmente, no te preocupes y mantén la calma. Si ICE ve a personas nerviosas, los perseguirán.

En relación con las recientes acciones de Trump, el rector de Dallas College, Justin H. Lonon, afirmó: “Reconozco que estos acontecimientos, en particular algunas de las recientes órdenes ejecutivas, pueden generar incertidumbre sobre cómo afectarán su experiencia aquí en Dallas College y más allá. Sin embargo, lo que permanece constante es nuestra identidad compartida como una comunidad solidaria y respetuosa, comprometida a generar un impacto positivo.”

Con el segundo mandato presidencial de Trump, el país será testigo de un aumento en el número de casos de perfilación racial cometidos por oficiales de ICE. ICE siempre espera que las personas indocumentadas desconozcan sus derechos. Este será un momento difícil para la comunidad hispana, pero al final, esto no durará. Es mejor estar preparado que lamentarlo.

Es importante prestar atención a cada movimiento del presidente Trump, ya que estamos en el amanecer de tiempos oscuros para muchas personas en los Estados Unidos. ¡Cuídense todos!