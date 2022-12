LULAC empodera la comunidad hispana

Después de una larga ausencia, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) vuelve a tomar fuerza con nuevos miembros y consejero en Dallas College Eastfield Campus.

Alfonso García, entrenador de éxito estudiantil en Eastfield, es ahora el nuevo consejero de la organización. Junto a las alumnas Cecilia Cruz, presidenta, Angela Rodríguez, vicepresidenta y Paola Esparza, secretaria, intentan crear de LULAC una comunidad donde se encuentre apoyo.

“En estos momentos me doy cuenta que hay una necesidad muy grande de apoyar a nuestros estudiantes de herencia latina en esta escuela”, dijo García. “He ido a otras escuelas como Cedar Valley. La influencia latina es muy fuerte ahí, obviamente por la locación también, pero sabiendo que [Eastfield] tiene una población muy grande de latinos. No había visto realmente algo que identificara a los latinos, fueraz mexicanos, centroamericanos, suramericanos. No había nada. Entonces se presentó esta oportunidad”.

LULAC es una organización que fue creada en 1929 para defender los derechos y mejorar el bienestar de los hispanos americanos en Estados Unidos.

García y Cruz comenzaron su aventura con LULAC el 27 de Agosto con 4 miembros. Ahora cuentan con 24.

“Para tener 24 estudiantes, es un trabajo en equipo. No es Cecilia, no es Angela, no es Paola, somos todos juntos”, dijo García. “Todos hacemos un producto que los hace sentir cómodos. Muchos estudiantes buscan ponerse al día y dicen ‘es que me gusta venir acá, me siento parte de esto’. Lo más importante es que se sientan cómodo. Me he dado cuenta que muchos clubs se desaparecieron a través de la pandemia. Pienso que somos un ejemplo”.

Por lo que llevan como organización, LULAC ya ha sido parte de eventos en Eastfield.

Alguno de ellos siendo el evento creado por Battleground Texas, que es un comité que buscaba hacer de Texas un estado decisivo invitando a jóvenes a votar en las pasadas elecciones del 2022.

Cruz fue la encargada de presentar América Ferrera, quien fue la actriz invitada para animar a los jóvenes de inscribirse a las votaciones.

Otro evento que hicieron fue el altar de el Día de Muertos, que estuvo en exhibición en The Hive, el área común de Eastfield, durante la semana del 2 de noviembre.

Para Raquel Román, estudiante de psicología y miembro de LULAC, hacer la ofrenda de Día de Muertos ha sido uno de sus mejores momentos con la organización.

“Organizamos todo para hacer. Compramos las calabazas y pusimos a las personas que para nosotros han fallecido. Fue muy bonito porque no solo nosotros lo apreciamos, sino que vimos que otras personas también valoraron eso. Era muy elegante, muy bonito, fue un buen momento”, dijo Román.

Román tiene una hermana, Gilda Román quien también es parte de LULAC. Gilda es estudiante de arquitectura.

Ambas tienen seis meses de haberse mudado a Estados Unidos de Perú y han encontrado ayuda en LULAC.

“LULAC me ha ayudado hacer conexiones más que todo. He conocido a personas nuevas, tengo más amistades…De repente hay personas que saben de diferentes cursos como matemáticas, ciencias o literatura supongamos y si es que no sabes de algo ellos te pueden ayudar”, dijo Gilda.

LULAC en Eastfield no solo intenta ayudar a sus estudiantes, sino que también a la comunidad.

Cada sábado de 10 a.m. a mediodía en el aula G 222. García, Cruz y Esparza brindan apoyo a personas de la comunidad que les gustaría aprender inglés.

“Estas clases de inglés son muy diferentes”, dijo García. “No son estructuradas para que repitan todas las cosas. Es como para más que nada los estudiantes pierdan ese miedo a hablar [inglés]. Es muy interactivo, utilizamos lo que es inglés improvisado, que es como actuar. Y de esa manera comienzan a practicar, se divierten, se ríen. Existe una dinámica y una armonía muy bonita ahí”.

Edith Cervantes es una mesera en Mijas Taqueria ubicada en Lake Highlands. Apenas tiene 2 años de haber llegado a Texas. Un día García fue a comer al restaurante y le contó sobre las clases de inglés gratuitas que iba a proporcionar.

“Yo en México estudié inglés, nací aquí, pero toda mi vida he estado en México. Tengo una licenciatura y una maestría, entonces ahora que me vine anduve buscando clases de inglés porque quiero revalidar mi inglés y estudios” dijo Cervantes.

Ella ahora tiene un mes y medio estudiando con LULAC todos los sábados y siente que le ha ayudado porque ya familiariza su oído con lo que le dicen.

En un futuro, García mira a LULAC en eventos más grandes, con patrocinadores que les ayuden con dinero y también con oportunidades de trabajo para los miembros, pero más importante, viendo a sus estudiantes siendo líderes.

LULAC se reúne todos los viernes de mediodía a 1 p.m. en el aula G 222. Todo el que desea ser parte de la organización es bienvenido.

“Ser parte de una organización como LULAC trae mucho nombre porque estás envuelto en muchas cosas y no solamente eres parte dé. Te hacemos líder”, dijo García. “Nos aseguramos de que tengas la capacidad para hacer las cosas bien. Más que nada que creas en ti. Me voy a encargar de que seas líder. No que solamente seas una persona que sigue, no. Yo quiero que seas líder”.